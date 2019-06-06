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Пепе сломал лопатку и пропустит финал Лиги наций

21:23 18 Читати українською
Пепе сломал лопатку и пропустит финал Лиги наций
Пепе / Reuters

Защитник сборной Португалии Пепе прошел медосмотр в связи с травмой, полученной в полуфинальном матче Лиги наций со Швейцарией (3:1).

25’ Криштиану Роналду
88’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду
 
Рикардо Родригес 57’
25’ Криштиану Роналду
57’ Рикардо Родригес
88’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду

36-летний футболист неудачно приземлился в борьбе с соперником и сломал лопатку, сообщает официальный сайт Федерации футбола Португалии.

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Пепе покинул расположение национальной команды и не сыграет в финале Лиги наций, который намечен на 9 июня. Соперник португальцев определится сегодня во встрече сборных Англии и Нидерландов.

Напомним, Португалия также является соперником сборной Украины в квалификации Евро-2020.

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Пепе Пепе Португалия Португалия Лига наций Португалия - Швейцария
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