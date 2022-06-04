Сегодня, 4 июня, сборная Уэльса провела очередную тренировку в рамках подготовки к матчу за поездку в Катар с украинцами. Вместе с командой готовился и ее лидер и капитан Гарет Бэйл. Днем у экс-звезды Реала была запланирована встреча с представителями СМИ на стадионе Кардифф Сити, однако Гарет проигнорировал ее, оставшись на тренировочной базе. Наставник валлийцев Роберт Пейдж поспешил успокоить болельщиков.

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"Это было частью его сегодняшнего плана. У него есть план, которого он придерживается, чтобы подойти к матчу с Украиной в идеальной форме. Я очень уважаю его за это. Мы всегда спрашиваем у возрастных игроков, что им нужно, чтобы они были в наилучшем игровом тонусе. Кто-то любит тренироваться за два дня до матча, кто-то – накануне, а кто-то – нет. У Бейла есть свой план, и он не хотел от него отступать.

Мы должны выйти, сыграть как можно лучше и надеяться, что Бэйл, Рэмзи или кто бы то ни был, забьют несколько мячей, и мы вернемся домой счастливыми. Мы очень этого хотим. Каждый игрок хочет этого. Никто из нас не играл на чемпионате мира, поэтому у каждого есть стимул добиваться успеха.

Но этого недостаточно – нам нужно показать преимущество на поле. Хотеть – это одно дело, а мы должны продемонстрировать качество. И я точно знаю, что у нас это есть в команде. Надеюсь, великие игроки смогут добиться великих результатов и переписать историю", – цитирует Пейджа WalesOnline.

Напомним, финальное сражение за поездку на чемпионат мира в Катаре состоится 5 июня – в воскресенье "сине-желтые" сойдутся в "матче жизни" с Уэльсом. Начало встречи в 19:00.

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