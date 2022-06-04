"Это уже не песенный конкурс Евровидение. Места на чемпионате мира не определяются народным голосованием. Если бы я играл, мое мышление было бы простым – хочу победить их.

Уэльс – Украина: где смотреть матч за выход на ЧМ-2022

Все стараются быть деликатными, но это спорт. Я жал соперникам руки, желал им всего лучшего, а потом играл в настоящий футбол, без сожаления и пощады. Я не был удивлен, что украинцы обыграли Шотландию, потому что у них есть несколько очень хороших игроков. Однако право на участие в чемпионате мира должно быть добыто на поле, а не на чувствах или симпатиях. Я убежден, что мы поступим правильно, и в этот раз я абсолютно уверен в результате", – цитирует Горна Mirror.

Напомним, финальный матч отбора на ЧМ Уэльс – Украина состоится завтра (5 июня), начало в 19:00.

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