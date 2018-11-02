Павелко пояснив, чому для заявки на проведення Суперкубка УЄФА-2021 вибрали саме Харків

На думку президента ФФУ, у Харкова хороша історія проведення єврокубкових матчів.

"Після такого прекрасного проведення фіналу Ліги чемпіонів в Києві Федерація футболу України поставила таку мету – проведення одного з фіналів єврокубків в Україні. Дуже приємно, що саме Харків був обраний для подачі заявки на 2021-ий рік для проведення Суперкубка УЄФА.

ФФУ готує заявку на проведення Суперкубка УЄФА-2021 на ОСК Металіст

У Харкова хороша історія проведення міжнародних матчів: Ліги чемпіонів, де грає Шахтар, збірної України. Харків показав дуже хорошу організацію, дуже теплий прийом для всіх уболівальників і для команд, які приїжджають грати до Харкова. І, звичайно ж, атмосфера стадіону в Харкові, яку створюють харків'яни і українські вболівальники, які приїжджають на матчі, переконує в правильності вибору подачі заявки на проведення Суперкубка саме в Харкові. Це буде родзинка УЄФА, що саме в Харкові пройде Суперкубок 2021-го року.

Плюс ми знаємо, наскільки і збірна, і головний тренер нашої головної команди любить проводити збори і матчі саме в Харкові. Я думаю, що це хороша оцінка, коли є синергія роботи обласної команди на чолі з губернатором. І, звичайно ж, футболісти, всі футбольні функціонери бачать, наскільки команда Харківської області, її керівництво відпрацьовує всі організаційні питання під час матчів збірної, Ліги чемпіонів або фіналу Кубка. Це видно по результатах", – сказав Павелко в ефірі телеканалу "Футбол 1".