"Оптимизма мне добавляет сила моих футболистов и их уверенность, что нам все по силам. Мы в тяжелом положении, но иногда именно в таких ситуациях рождается что-то новое.

Испания – Польша: Луис Энрике назвал единственного игрока "Фурии Рохи", который точно сыграет в матче Евро-2020

Мы будем играть против превосходной команды. Скорее всего, мы будем нечасто контролировать мяч. Испания доминирует в этом более десяти лет. Наша задача будет состоять в том, чтобы мешать им в этом, насколько возможно", – цитирует португальца официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Испания – Польша состоится в субботу, 19 июня. Начало поединка в 22:00.

Испания – Польша: анонс матча Евро-2020