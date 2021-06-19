Испания и Польша после 1-го тура Евро-2020 синхронно и громко сели в лужу. "Фурия Роха" раскатала нулевую ничью со Швецией при 800+ передачах, 85% владения и 11ударах из пределов штрафной, а "Кадра" неожиданно потерпела поражение от скромной Словакии – да еще и без Криховяка осталась. Как следствие, обе сборные оказались на грани вылета из турнира, поэтому для сохранения реальных шансов на 1/8 финала им необходимо только побеждать. Хотя с нынешним форматом теоретическая возможность выйти в плей-офф останется даже в случае ничьи.

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Провал пиренейцев со шведами существенно не повлиял на расклады в сегодняшней встрече. Испания все равно остается фаворитом – и не только из-за игры на домашнем стадионе. Сам футбол подопечных Луиса Энрике, несмотря на ряд нюансов, выглядит довольно перспективно – "Фурия Роха" имеет интенсивный прессинг на Евро (возвращает мяч после 5,1 передач соперника на его половине), по владению команда установила рекорд турнира (85,1% ), по касаниям в штрафной (35) она идет второй, а в топ-5 игроков по количеству передач попало сразу четыре испанца. По сути, этот коллектив раздавил скандинавский автобус, хотя "Тру Крунур" оборонялись здорово. Испании не хватало только голов.

Реализация является главной проблемой этой сборной – "Фурия" стала второй в 1-м туре за явными голевыми моментами (5), наиграв на 1,8 – 2,8 ожидаемых голов, но на табло остались гореть 0:0. Впрочем, не стоит списывать все беды исключительно на расточительство, ведь команда еще и слабо организует атаки через центр – креативные центрхавы разбегаются для создания треугольников на флангах, Ольмо играл скрытого форварда, у Родри мизерное количество прогрессивных пасов (и это при отсутствии давления шведов). Алькантара исправляет последний недостаток, но его не хватает на весь матч.

В целом, футбол Испании при общей перспективности движения и идей выглядит сыро в отдельных аспектах. "Фурия Роха" способна задушить соперника на его трети и выбросить 10-15 ударов из пределов штрафной, однако при этом соперник будет успевать перестраиваться и не будет терять компактность. Подобные рисунки игры делают матч очень нервным, что негативно сказывается на качестве реализации.

Все эти проблемы фаворита оставляют Польше шансы на сенсацию, однако способна ли "Кадра" воспользоваться ими? Теоретически, для этого у "бяло-красных" есть все. Команда шикарно укомплектована на большинстве позиций, на острие атаки играет лучший форвард Европы, а общая структура игры выглядит симпатично – Паулу Соуза использует модель с тремя защитниками и ромбом в центре, причем схема меняется даже в зависимости от того, кто владеет мячом. В ромбе выделяются Клих и Линетти, которые прекрасно понимают друг друга и делятся по функционалу – Матеуш отвечает за розыгрыши на флангах и создание зон, а Кароль регулярно завершает атаки врываниями из глубины. Собственно, последний и забил словакам в чрезвычайно красивой атаке.

Польша в 1-м туре наиграла на 1,48 xG, но проиграла, потеряв Крыховяка (Гжегож получил удаление). Не повезло? Возможно, но вместе с тем следует отметить определенную сырость и раскоординированность футбола поляков. Не в последнюю очередь это связано со сложной схемой и структурой розыгрыша мяча, которая более характерна для топ-клубов. Не удаётся эффективно интегрировать в игру Левандовски, а в обороне все вообще печально – за ноябрь 2020-го "Кадра" не пропускала только от Андорры и полурезерва Украины.

Все эти проблемы у поляков проявляются эпизодически, но регулярно, от матча к матчу. "Бяло-красные" могут бесконечно круто разрывать соперника, но несколько провальных отрезков и острых моментов у своих ворот команда обязательно допустит. Перед поединком против Испании этот факт не очень радует разгневанную польскую публику, которой уже сейчас хочется уволить Паулу Соузу.

Кадровая ситуация

В лагере сборной Испании хорошие новости – к тренировкам вернулся Бускетс, который переболел коронавирусом. Правда, вероятность его выхода на поле невысокая, ведь Серхио необходимо восстановить физические кондиции (а после COVID-19 это не так просто). Очевидно, его приберегут в плей-офф. Если "Фурия Роха" туда попадет, конечно же. Травмированных или дисквалифицированных в составе хозяев нет.

Поляки не могут рассчитывать на помощь Крыховяка – Гжегож в матче со Словакией заработал две желтые карточки. Очевидно, в старте его заменит Модер. Других кадровых проблем у "Кадры" нет.

Ориентировочные составы на матч Испания – Польша

Испания:Симон – Льоренте, Ляпорт, П. Торрес, Альба – Алькантара, Коке, Руис – Ф. Торрес, Мората, Ольмо

Польша:Щенсны – Берешински, Глик, Беднарек – Юзвяк, Клих, Модер, Линетти, Рыбус – Зелиньски, Левандовски

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Чем-то обе сборные похожи друг на друга. Луис Энрике и Паулу Соуза пытаются ставить сложный футбол, присущий топ-клубам, однако для этого нужно время – пока же проекты выглядят сыро. Впрочем, у хозяев и класс повыше, и серьезных тактических проблем поменьше, и прессинг у пиренейцев на несколько порядков интенсивнее. Именно поэтому букмекеры не дают высоких коэффициентов на победу "Фурии Рохи".

Очевидно, нас ожидает примерно тот же сценарий, что и в матче испанцев против Швеции. Команда Луиса Энрике быстро захватит владение и контроль над центром поля, а Польша сядет в низкий блок, надеясь подкараулить гранда на контратаке или стандарте. Проблема заключается в том, что даже в случае успешного сдерживания давления хозяев "Кадре" прийдется раскрываться – рано или поздно.

Гостям нужна только победа, но у поляков есть проблемы с атакой (вспоминаем об инертном Левандовски и расточительстве его партнеров). Появление же больших зон за спинами "бяло-красных" в этом матче рискует завершиться плачевно. Испании трудно раскрывать плотные оборонительные блоки, но с появлением пространства моменты будет реализовывать даже Мората.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным результатом кажется победа "Фурии Рохи".

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