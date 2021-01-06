Страдания Месута Озила в Арсенале могут наконец завершиться.

Плеймейкер "канониров" договорился о контракте с Фенербахче на 3,5 года, утверждает DHA Spor.

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Арсенал выплатит Озилу зарплату за последние 6 месяцев действующего соглашения. Ранее немца связывали с Ювентусом и клубами МЛС, но до серьезных разговоров дело не дошло. Хавбек не попал в заявку Арсенала ни на один из турниров и был вынужден месяцами сидеть без игровой практики.

Добавим, что Фенербахче идет пятым в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидера (Газиантеп) лишь на два очка и имея матч в запасе.

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