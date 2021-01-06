Страждання Месута Озіла в Арсеналі можуть нарешті завершитися.

Плеймейкер "канонірів" домовився про контракт з Фенербахче на 3,5 роки, стверджує DHA Spor.

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Арсенал виплатить Озілу зарплатню за останні 6 місяців чинної угоди. Раніше німця пов'язували з Ювентусом та клубами МЛС, але до серйозних розмов справа не дійшла. Хавбек не потрапив до заявки Арсенала на жоден з турнірів і був змушений місяцями сидіти без ігрової практики.

Додамо, що Фенербахче йде п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, відстаючи від лідера (Газіантеп) лише на два очки і маючи матч у запасі.

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