Отбор к Евро-2020: Сербия дома победила Литву, Румыния разбила Мальту

Сербия, которая ведет борьбу с Украиной за выход на Евро-2020, дома справилась с Литвой, тогда как Румыния на выезде уничтожила Мальту.

Квалификация Евро-2020

Сербия – Литва – 4:1

Голы: Митрович, 20, 34, Йович, 35, Льяич, 90+2 – Новиковас, 70 (пен.)

Мальта – Румыния – 0:4

Голы: Пушкаш, 7, 29, Кипчу, 34, Ман, 90+1

Удаление: Кипчу, 81

Фарерские острова – Норвегия – 0:2

Голы: Йонсен, 49, 84

Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу Яремчука

В Белграде между собой встретились соперники сборной Украины по отборочной группе на Евро-2020 Сербия и Литва. Еще в первом тайме Александар Митрович оформил дубль, а Лука Йович закрепил успех хозяев. Литовцы ответили лишь голом Новиковас с пенальти. Но потом сербы вновь забили усилиями Адема Льяича. В итоге, Сербия набрала уже 4 очка в отборе. Литва продолжает находиться с нулем.

Румыния на выезде разгромила Мальту и сравнялась по очкам со шведами, а Норвегия победила Фарерские острова и продолжает не отставать от лидеров, имея 5 очков в активе.