Отбор к Евро-2020: Сербия дома победила Литву, Румыния разбила Мальту

Сербия, которая ведет борьбу с Украиной за выход на Евро-2020, дома справилась с Литвой, тогда как Румыния на выезде уничтожила Мальту.
Квалификация Евро-2020
Сербия – Литва – 4:1
Голы: Митрович, 20, 34, Йович, 35, Льяич, 90+2 – Новиковас, 70 (пен.)
Мальта – Румыния – 0:4
Голы: Пушкаш, 7, 29, Кипчу, 34, Ман, 90+1
Удаление: Кипчу, 81
Фарерские острова – Норвегия – 0:2
Голы: Йонсен, 49, 84
Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу Яремчука
В Белграде между собой встретились соперники сборной Украины по отборочной группе на Евро-2020 Сербия и Литва. Еще в первом тайме Александар Митрович оформил дубль, а Лука Йович закрепил успех хозяев. Литовцы ответили лишь голом Новиковас с пенальти. Но потом сербы вновь забили усилиями Адема Льяича. В итоге, Сербия набрала уже 4 очка в отборе. Литва продолжает находиться с нулем.
Румыния на выезде разгромила Мальту и сравнялась по очкам со шведами, а Норвегия победила Фарерские острова и продолжает не отставать от лидеров, имея 5 очков в активе.