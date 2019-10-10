Славянский вызов Англии, вендетта для Дешама и последний шанс Бейла и Ко – главные фишки 7-го и 8-го туров евроотбора

"Футбол 24" выделяет все самое интересное в седьмом и восьмом турах квалификации к Евро-2020: морская битва Нидерландов и Северной Ирландии, чехи попытаются остановить англичан, попытка Уэльса реабилитироваться против вице-чемпионов мира, франко-турецкие разборки и визит Испании в Скандинавию.

Нидерланды – Северная Ирландия

10 октября, 21:45. Роттердам, Де Куйп

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Центральный матч 7-го тура в группе C отбора состоится на нидерландской земле. В данный момент вторые североирландцы приедут в гости к "оранье", занимающим третье место в квинтете. Обе сборные проиграли Германии, а в остальных поединках победили. Правда, голландцы провели на матч меньше, поэтому и уступают ольстерцам 3 пункта. Однако, очная встреча соперников в Роттердаме имеет ключевое значение. Три очка в этом поединке автоматически делают победителя фаворитом в борьбе за путевку на Евро. Зато поражение, особенно для Нидерландов, может серьезно осложнить турнирный путь.

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Прогноз "Футбол 24": 2:1

Чехия – Англия

11 октября, 21:45. Прага, Эден

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

В чешской столице сойдутся лидеры группы A, а хозяева сделают финальную попытку навязать "Трем львам" борьбу за первое место. Однако, чехам будет непросто. Английская сборная по сравнению с предыдущей паузой на международные матчи усилилась – Тамми Абрахам сделал выбор в пользу команды Гарета Саутгейта, а игровая форма форварда Челси (9 голов в 10-ти матчах) решит дилемму с позицией Маркуса Рашфорда. Нападающий МЮ теперь рискует надолго "прописаться" на скамейке запасных. Чехам в свою очередь не хватает стабильности: ладно, проиграть англичанам на выезде (0:5) было не слишком позорно, а вот поражение от косоваров в сентябре неприятно удивило. Хотя уже в следующем матче ребята Ярослава Шилгавы частично реабилитировались, разгромив Черногорию (3:0). Но еще одно поражение от Англии поставит под серьезный удар амбиции Чехии, ведь Косово отстает лишь на балл и в последнем туре у "народной команды" непростой выезд в Болгарию.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Уэльс – Хорватия

13 октября, 21:45. Кардифф, Кардифф Сити

Телетрансляция на канале "Футбол 1", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Валлийцы вынуждены исправлять собственные ошибки, допущенные в матчах с Хорватией (1:2) и Венгрией (0:1). Теперь подопечные Райана Гиггза обязаны обыгрывать словаков в четверг и тех же хорватов в воскресенье. Именно эти два матча могут решить судьбу сборной Уэльса и повлиять на будущее ее наставника. Победа в Словакии откроет британцам путь к возвращению в прямую борьбу за путевки, следовательно поединок со сборной Хорватии может получить статус ключевого. Но есть сомнения относительно того, способны ли игроки Уэльса на такие подвиги: Гарет Бейл снова рассорился с Зиданом, Аарон Рэмзи до сих пор не освоился в Ювентусе, а Дэниел Джеймс, хоть и сильно дебютировал в АПЛ (3 мяча за 8 матчей), но выступает за кризисный МЮ. Некоторые из хорватов имеют схожие проблемы (Ракитич, Ребич), но сила балканской сборной в звездности команды Златко Далича, а не отдельных исполнителей. Благодаря этому "шахматные" могут рассчитывать на положительный результат в Кардиффе.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Франция – Турция

14 октября, 21:45. Сен-Дени, Стад де Франс

В пригороде Парижа в понедельник командам Франции и Турции предстоит расставить акценты в борьбе за первое место в группе H. В 7-м туре эти соперники могут отцепить от борьбы за путевки на континентальный форум исландцев с албанцами и подойти к очному поединку с 6-ю пунктами преимущества над третьей командой. В июне в турецкой Коньи "месячные звезды" шокировали чемпионов мира и забили дважды еще до перерыва. Оправиться после двойного удара французы так и не смогли. Зато потом "трехцветные" выдали серию из трех побед подряд с общим счетом 11:1. Турки могли бы и испугаться, но 2 из трех побед ребята Дидье Дешама одержали над Андоррой. Тем не менее, именно хозяева выглядят фаворитом противостояния и даже потеря Килиана Мбаппе не смущает букмекеров.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Швеция – Испания

15 октября, 21:45. Стокгольм, Френдс Арена

Тем временем испанская сборная в ближайшие 5 дней планирует досрочно решить вопрос выхода на Евро-2020. Для этого подопечным Роберта Морено нужно брать максимум в поединках с Норвегией и Швецией. По одному разу "Фурия Роха" уже это сделала в нынешнем отборе. Однако сейчас очки нужны всем, поэтому легкая прогулка пиренейцам не светит. Тем более, шведы первый матч сыграют с футбольным карликом Мальтой и сэкономят силы для максимально негостеприимной встречи испанцев. "Сине-желтым" нужно набирать очки, поскольку норвежцы и румыны совсем близко, а к последним еще придется ехать в гости в ноябре.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Другие изюминки 7-го и 8-го туров квалификации к чемпионату Европы-2020

– сборная Италии гарантирует себе выход на форум, если победит Грецию и Лихтенштейн;

– сборная Англии может понести неочевидное поражение в Болгарии – "Три льва" опасаются проявлений расизма на стадионе Васил Левски и собираются уйти с поля, если кого-то из игроков обидят;

– люксембургский форвард киевского Динамо Жерсон Родригес сыграет против своей исторической родины (Португалии) и может облегчить турнирную борьбу для сборной Украины;

– в Скопье сыграют сборные стран, которые меньше всего пострадали в результате распада Югославии – Северная Македония примет Словению;

– бельгийская сборная в матче против Сан-Марино попытается одержать самую крупную победу в истории (нынешний рекорд – 9:0 и 10:1)

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат