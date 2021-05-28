Сборная Японии устроила очередное издевательство в отборе к ЧМ-2022 – на этот раз пострадала Мьянма. Читайте отчет о встрече и смотрите обзор матча на "Футбол 24".

Отбор к ЧМ-2022, Азия.

Япония – Мьянма – 10:0

Голы: Минамино, 8, 66, Осако, 22, 30, (пен.), 36, 49, 88, Морита, 57, Камада, 84, Итакура, 90+1

Япония продолжает доминировать в группе F азиатской квалификации к чемпионату мира. В конце марта "самураи" поиздевались над Монголией (14:0), а в этот раз жертвой стала Мьянма.

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Игра была сделана в первые 30 минут: Минамино красиво перебросил голкипера, а Осако сначала замкнул головой передачу Нагатомо, а затем реализовал пенальти. Через 6 минут Юя добил мяч в пустые ворота с нескольких метров, забив свой третий мяч в игре. После перерыва Осако подправил удар партнера. Морита, Минамино, Камада и Итакура продолжили результативный почин партнера, а Осаке ушел с поля с пента-триком.

Таким образом, Япония оформила шестую подряд победу в группе, имея фантастический показатель забитых и пропущенных мячей – 37:0. Мьянма же с 6 очками занимает четвертое место в группе, опережая Монголию.

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