Соболь отличился ассистом в матче против ПСЖ – видео эффективности украинца, которая огорчила Месси и Ко
Присутствие Месси, Неймара и Мбаппе не испугало украинского игрока Эдуарда Соболя, поэтому тот записал в свой актив результативное действие.
ПСЖ ожидаемо вышел вперед, а голом отметился Эррера. Но Брюгге это не сломило, а потому бельгийцы сравняли ситуацию на табло уже через 11 минут.
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Эдуард Соболь получил пас на левом фланге и прекрасно прострелил в штрафную Кейлора Наваса. Там мяч нашел Ванакена, который поразил кипера парижан. Результативный пас в активе игрока сборной Украины!
К слову, в группе А команда Соболя, кроме ПСЖ, будет противостоять еще английскому Манчестер Сити и немецкому РБ Лейпциг.
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