Атлетико в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов не смог забить в ворота Манчестер Сити хотя бы раз, вылетев из турнира.

Пеп Гвардиола и Диего Симеоне в первом четвертьфинальном матче на Этихад устроили эпическую тренерскую дуэль, суть которой сводилась к контролю – "матрасники" держали территорию, чтобы не пропустить с позиционной атаки, а "горожане" сосредоточились на предотвращении контригры. Оба коуча, в принципе, добились своей цели, но англичанам хватило всего одного реального шанса, чтобы открыть счет. В Мадрид они приехали, имея за плечами минимальную победу.

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Тактический замысел Пепа и Эль Чоло

Это ставило Атлетико в неприятное положение, ведь теперь нужно было играть смелее, так или иначе открывая пространство. Тем не менее Диего Симеоне не выставил всех возможных нападающих и не пошел вперед с первых же секунд – его команда работала в схеме 5-4-1, как и в первой встрече. Разница заключалась в реализации этой схемы – в Манчестере мадридцы сосредоточились на зонной обороне, дома они решили работать с персональной опекой, агрессивным зонным прессингом со стороны тройки центрхавов.

Выход в атаку хозяева строили через погружение Фелиша в глубину и последующие короткие обыгрыши с передачами на ход. Также наблюдалась идея с открываниями Лоди или Лемара за спину Уокеру. На противоположном фланге Гризманн персонально работал по рывкам Канселу.

Пеп Гвардиола провел небольшую ротацию состава. Позицию правого фулбека занял Уокер, Канселу перешел влево, а в тройке атаки появились Марез и Фоден. Зинченко остался в запасе, помогая Уокеру советами по ходу игры. На поле он так и не вышел.

"Горожане" работали в схеме 4-3-3 с широкими позициями вингеров и Канселу, в то время как Уокер и два центрхава держались в узких позициях рядом с Родри. Очень часто Уокер выстраивал с защитниками тройку в первой фазе атаки, в результате чего Сити перестраивался в что-то похожее на 3-1-6 – схему со второго тайма поединка на Этихад. Во время последующих фаз атаки Уокер регулярно смещался в правый полуфланг. Ключевой идеей были перегрузка зон и растяжение обороны Атлетико.

Первый тайм: агрессивный Атлетико, надежный Сити

Атлетико приступил к поединку довольно агрессивно. Мадридцы пытались активно прессинговать, хотя и без фанатизма – большей частью подопечные Диего Симеоне заставляли соперника отдавать длинные передачи в открытые фланги. Проблемой стали выходы в атаку.

Фелиш классно опускался, разворачивался с мячом и протягивал его вперед, однако ему критически не хватало поддержки. Гризманн и Лемар были слишком далеко. Как следствие, за весь первый тайм у "матрасников" можно вспомнить только дальний и несложный удар Кондогбия, а также момент с потенциальным выходом Фелиша с глазу на глаз – Эдерсон прочитал разрезную передачу и первым добрался до мяча.

Манчестер Сити довольно быстро уравнял ход игры, а затем и захватил инициативу. "горожане" держали мяч 72% игрового времени и в течение долгих отрезков закрывали Атлетико на его трети – причем там же находились и все футболисты гостей, включая защитников. Мадридцы отвечали плотной игрой, но благодаря фантастически грамотным и при этом сложным позиционным решениям Де Брюйне (и благодаря его сложным передачам между линиями) оборона испанцев разрывалась.

Впрочем, сильный прессинг хозяев мешал гостям организовывать много возможностей для взятия ворот. До перерыва англичане создали всего два перспективных момента – и если первый представлял собой дальний удар Гюндогана (мяч прошел в метре от правой штанги), то второй должен был завершиться взятием ворот Атлетико. На 29-й минуте Марез разрезал оборону передачей на ход Уокеру в штрафную, тот с правого края прострелил на левый, а Фоден оттуда выкатил пас под выстрел Гюндогана метров с восьми. Илкай пробил, но угодил в штангу! Добивание же удалось заблокировать.

В итоге отдыхать команды отправились при нулях на табло. Манчестер Сити по сумме двух матчей продолжал удерживать минимальное преимущество.

Второй тайм: Атлетико пошел вперед, Манчестер Сити занервничал

Сразу после перерыва мадридцы начали работать смелее. В частности, более высокую и свободную позицию получил Гризманн, который уже на 46-й минуте ворвался в штрафную и даже пробил, заработав угловой. После этого у хозяев прошло еще несколько попыток разорвать оборону "горожан", а на 56-й минуте дело могло дойти и до взятия ворот – это все тот же Гризманн выстрелил метров с 19-ти. Мяч пролетел рядом с левой штангой.

Тем не менее, конвертировать активность в еще один момент мадридцам не удавалось. Манчестер Сити, в свою очередь, совсем перестал заострять у ворот Атлетико. Оба тренера были недовольны таким развитием, поэтому пошли замены: Гвардиола на 65-й снял Де Брюйне и выпустил Стерлинга, а Диего Симеоне вместо Гризманна, Коке и Лоди бросил в бой Карраско, Де Пауля и Корреа. "Матрацники" перестроились в схему 4-5-1.

Пеп ответил заменой Канселу на Аке (73 минуты), а на 79-й он заменил Бернарду Силву на Фернандинью. Это был ответ на все большую активность Атлетико при отсутствии моментов у ворот Облака. Аке не поднимался высоко, Уокер тоже сел, а в общем Манчестер Сити сел пониже, держа счет. Это удавалось неплохо, ведь голкиперы скучали. Тогда Диего Симеоне выпустил нападающих Суареса и Кунью (Фелиш и Лемар сели в запас) – это был ва-банк. Атлетико перешел на 4-3-3.

Обеим командам повезло в эндшпиле, а Зинченко – герой "горожан"

Атлетико в последние 10 минут основного времени ушел на штурм. Во многом, он был истеричен или имел интересный зародыш без финальной передачи – впрочем, дважды хозяева были близки к голу. Так, на 80-й минуте Де Пауль получил мяч перед правым углом штрафной и мощно пробил, но сфера прошла рядом с ближней штангой. На 87-й Корреа сбросил мяч под удар Куньи метров с шести, однако под выстрел в последний момент бросился Стоунз – мяч перелетел через него и Эдерсона, но в ворота не приземлился.

На 90-й минуте эмоции вскипели. Фелипе в грубом подкате срезал Фодена, а Савич протащил его по газону за футболку. Футболисты сразу устроили столкновение стенка-на-стенку, причем первым заступаться за Фила пошел Зинченко. Его решительность стала одним из хайлайтов встречи.

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Арбитру Даниелю Зиберту пришлось раздать порцию желтых карточек – для Фелипе она стала второй. Атлетико должен был доигрывать вдесятером.

К основному времени компенсировали 9 минут. Манчестер Сити мог наказать соперника за грубости на 6-й в результате выхода Гюндогана лицом к лицу с Облаком – Илкай прошил Яна, но тот успел затормозить мяч. Защитники вынесли его. Атлетико, в свою очередь, мог спастись на 8 со штрафного удара, который выполнил Феррейра-Карраско. Янник пробил в дальний угол, однако Эдерсон спас "горожан".

Мадридцы так затянули время мелкими паузами, что игра продлилась до 12-й компенсированной. И именно на последних секундах Атлетико мог вырвать победу благодаря серии выигранных подборов перед штрафным, врыванию и выстрелу Корреа. Эдерсон парировал!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Манчестер Сити по сумме двух матчей прошел в полуфинал Лиги чемпионов!

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