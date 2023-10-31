Манчестер Сити провел сверхмощный сезон в мужском футболе, а Барселона – в женском.

"Горожане" и каталонки получили награды лучших клубов на церемонии вручения "Золотого мяча" от France Football.

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Мужская команда Ман Сити оформила первый в своей истории требл – АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов. Женская Барселона могла повторить это достижение, если бы не бюрократические проблемы. "Кулес" выиграли Примеру и ЛЧ, однако из Кубка вылетели из-за выхода футболистки, которая должна была отбыть дисквалификацию.

Добавим, что Манчестер Сити забирал награду лучшего клуба от France Football и в прошлом году.

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