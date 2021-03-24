Авраам Кампомар в сборной Украины не будет выполнять роль аналитика, которая была его профилем на предыдущих местах работы.

"Авраам – менеджер по коммуникациям. Нам всем он известен по работе на ТРК "Украина".

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Там он много анализировал, но здесь его задача будет другой. Он будет коммуницировать, ведь знает много языков – испанский, итальянский, украинский и этот язык на "р". Точно, русский. Этот он тоже знает", – пояснил пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, Кампомар присоединился к штабу Шевченко перед мартовским сбором. Ранее он работал в академии Шахтера, а также аналитиком в испанских клубах – Альбасете и Вальядолиде. На протяжении последних месяцев исполнял обязанности эксперта на телеканалах "Футбол".

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