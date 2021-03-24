Авраам Кампомар у збірній України не буде виконувати роль аналітика, яка була його профілем на попередніх місцях роботи.

"Авраам – менеджер з комунікацій. Нам всім він відомий за роботою на ТРК "Україна".

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Там він багато аналізував, але тут його завдання буде іншим. Він буде комунікувати, адже знає багато мов – іспанську, італійську, українську і цю мову на "р". Точно, російську. Цю він теж знає", – пояснив прес-аташе Андрія Шевченка Микола Васильков у ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, Кампомар приєднався до штабу Шевченка перед березневим збором. Раніше він працював у академії Шахтаря, а також аналітиком у іспанських клубах – Альбасете та Вальядоліді. Упродовж останніх місяців виконував обов'язки експерта на телеканалах "Футбол".

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