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Нива Винница назначила украинца камерунского происхождения Нгаху главным тренером

27 января 19:39 216 Читати українською
Нива Винница назначила украинца камерунского происхождения Нгаху главным тренером
Нива В назначила Нгаху главным тренером / ФК Нива В

Экс-капитан винницкой Нивы Колинс Нгаха будет работать главным тренером команды.

На общем собрании винницкая Нива объявила о назначении на тренерский мостик команды Колинса Нгахи, сообщает клубная пресс-служба.

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Нгаха защищал цвета Нивы в качестве игрока с 2016 по 2017 годы. Спортивным директором стал Михаил Куница. Старший тренер – Олег Шумовицкий.

К слову, Колинс в июне 2017 года получил украинское гражданство.

Команда начнет учебно-тренировочные сборы в начале февраля. Нива В занимает 5 место в группе А Второй лиги.

Отметим, ранее сообщалось, что президент винницкого клуба Василий Вовк покинул свой пост по собственному желанию. Новым президентом стал лидер ультрас команды Дмитрий Рогозюк.

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