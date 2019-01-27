Нива Винница назначила украинца камерунского происхождения Нгаху главным тренером

Экс-капитан винницкой Нивы Колинс Нгаха будет работать главным тренером команды.
На общем собрании винницкая Нива объявила о назначении на тренерский мостик команды Колинса Нгахи, сообщает клубная пресс-служба.
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Нгаха защищал цвета Нивы в качестве игрока с 2016 по 2017 годы. Спортивным директором стал Михаил Куница. Старший тренер – Олег Шумовицкий.
К слову, Колинс в июне 2017 года получил украинское гражданство.
Команда начнет учебно-тренировочные сборы в начале февраля. Нива В занимает 5 место в группе А Второй лиги.
Отметим, ранее сообщалось, что президент винницкого клуба Василий Вовк покинул свой пост по собственному желанию. Новым президентом стал лидер ультрас команды Дмитрий Рогозюк.
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