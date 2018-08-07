Президент винницкой Нивы: Порошенко, Павелко и Гройсман не хотят видеть нашу команду

Лига чемпионов — 23:03 202
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Славия – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
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Лига чемпионов, квалификация: потенциальные соперники Динамо – Аякс и Стандард расписали феерическую ничьюЛига чемпионов — 22:58 114
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Славия – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов – как это былоЛига чемпионов — 22:38 1468
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Динамо упустило победу над Славией в матче квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов — 22:24 936
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Лига чемпионов, квалификация: БАТЭ обыграл Карабах, Мальме и Видеотон расписали ничьюЛига чемпионов — 22:14 100
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