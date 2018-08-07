Президент винницкой Нивы: Порошенко, Павелко и Гройсман не хотят видеть нашу команду

Президент винницкой Нивы Василий Вовк заявил, что Президент Украины не хочет видеть его команду.

"Порошенко, Павелко, Гройсман, Моргунов, Краевский – не хотят видеть футбольную команду Нива", – написал Вовк на своей странице в Фейсбук.



К записи президент Нивы добавил фотографию документа, где его команде отказывают в выделении средств.



Напомним, ранее Василий Вовк уже отличился увольнением тренера через социальную сеть Фейсбук, а затем заявил о снятии команды со Второй лиги.



Следующий поединок винницкая команда должна сыграть 12 августа против Полесья. После 3 туров в активе Нивы 2 зачетных пункта.