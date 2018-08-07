toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Президент винницкой Нивы: Порошенко, Павелко и Гройсман не хотят видеть нашу команду

22:01 123 Читати українською
Президент винницкой Нивы: Порошенко, Павелко и Гройсман не хотят видеть нашу команду
Василий Вовк / Фейсбук

Президент винницкой Нивы Василий Вовк заявил, что Президент Украины не хочет видеть его команду.

"Порошенко, Павелко, Гройсман, Моргунов, Краевский – не хотят видеть футбольную команду Нива", – написал Вовк на своей странице в Фейсбук.

К записи президент Нивы добавил фотографию документа, где его команде отказывают в выделении средств.

Напомним, ранее Василий Вовк уже отличился увольнением тренера через социальную сеть Фейсбук, а затем заявил о снятии команды со Второй лиги.

Следующий поединок винницкая команда должна сыграть 12 августа против Полесья. После 3 туров в активе Нивы 2 зачетных пункта.

Теги
Вторая лига Нива Винница Нива Винница Василий Вовк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
24
мин
Реал Мадрид
03:00
Рома
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук