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Нива Вінниця призначила українця камерунського походження Нгаху головним тренером

19:39 577 Читать на русском
Нива Вінниця призначила українця камерунського походження Нгаху головним тренером
Нива В призначила Нгаху головним тренером / ФК Нива В

Екс-капітан вінницької Ниви Колінс Нгаха працюватиме головним тренером команди.

На загальних зборах вінницька Нива оголосила про призначення на тренерський місток команди Колінса Нгахи, повідомляє клубна прес-служба.

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Нгаха захищав кольори Ниви у якості гравця з 2016 по 2017 роки. Спортивним директором став Михайло Куниця.Старшим тренером – Олег Шумовицький.

До слова, Колінс у червні 2017 року отримав українське громадянство.

Команда розпочне навчально-тренувальні збори на початку лютого. Нива В посідає 5 сходинку в групі А Другої ліги.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що президент вінницького клубу Василь Вовк покинув свою посаду за власним бажанням. Новим президентом став лідер ультрас команди Дмитро Рогозюк.

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Трансфери чемпіонату України Трансфери Колінс Нгаха Колінс Нгаха Друга ліга Нива Вінниця Нива Вінниця
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