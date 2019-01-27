Нива Вінниця призначила українця камерунського походження Нгаху головним тренером

Нива В призначила Нгаху головним тренером / ФК Нива В

Екс-капітан вінницької Ниви Колінс Нгаха працюватиме головним тренером команди.

На загальних зборах вінницька Нива оголосила про призначення на тренерський місток команди Колінса Нгахи, повідомляє клубна прес-служба.

Президент вінницької Ниви: Порошенко, Павелко та Гройсман не хочуть бачити нашу команду

Нгаха захищав кольори Ниви у якості гравця з 2016 по 2017 роки. Спортивним директором став Михайло Куниця.Старшим тренером – Олег Шумовицький.

До слова, Колінс у червні 2017 року отримав українське громадянство.

Команда розпочне навчально-тренувальні збори на початку лютого. Нива В посідає 5 сходинку в групі А Другої ліги.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що президент вінницького клубу Василь Вовк покинув свою посаду за власним бажанням. Новим президентом став лідер ультрас команди Дмитро Рогозюк.

Українці в аферах великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів