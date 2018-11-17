Лига наций: Нидерланды уверенно одолели сборную Франции

Сборная Нидерландов второй раз смогла обыграть чемпионов мира сборную Франции в рамках Лиги наций. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Подопечные Рональда Кумана сумели навязать свою игру чемпионам мира и смогли довести поединок до победы. "Оранжевые" полностью контролировали игру и в конце первой половины поединка воплотили свое преимущество в забитый мяч.

Это Джорджиньо Вейналдум удачно сыграл на добивании, когда Райан Бабель не сумел переиграть Уго Льориса в ближнем бою на 44-й минуте. Забитый мяч стал отражением преимущества сборной Нидерландов в первом тайме.

Во второй половине встречи французы попытались переломить ход игры, но, улучшив процент владения мячом, не сумели создать больше моментов, чем голландцы. Хозяева должны были увеличивать свое преимущество в счете, но каждый раз им не хватало точности. Но в добавленное арбитром время Депай реализовал одиннадцатиметровый после фола Погба, установив окончательный счет во встрече.

Итак, эта победа позволила национальной команде Нидерландов сократить отрыв от чемпионов мира в турнирной таблице и максимально обострить борьбу за лидерство в группе.

Теперь у Франции в активе 7 очков после четырех сыгранных поединков, а Нидерланды – имеют 6 баллов после трех. Теперь команде Кумана надо побеждать немцев через три дня, чтобы сделать весомую заявку на триумф в группе.

Лига наций 2018/19, группа А1, 5-й тур

Нидерланды – Франция – 2:0

Голы: Вейналдум, 41, Депай, 90+6 (пенальти)