"Конечно, разочарование, все же показали характер, сравняли счет при такой тяжелой игре. Всегда обидно пропускать на последних минутах, но это футбол. Мы должны проанализировать свои ошибки и двигаться дальше, потому что турнир состоит не из одного матча.

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Нервозность? Возможно, со стороны так и казалось. Считаю, в первом тайме мы немного рано сели глубоко. Из-за этого у нас были проблемы с выходом из обороны. Мы много сил отдавали отбору мяча, а когда отбирали – не успевали занимать свои позиции впереди, снова теряли мяч, снова в той же ситуации без мяча.

Что помогло переломить ход игры? Безусловно, характер. Считаю, у команды есть характер, стержень. Считаю, это самое главное. Результат придет. Как я уже сказал, турнир состоит не из одного матча. Нужно выходить на следующую встречу и забирать нужные результаты.

Всегда нужно искать позитив, но сейчас у меня в голове сплошной негатив. При такой игре, когда мы сравняли счет, оставались считанные минуты, нужно было доводить дело до конца и завоевать хотя бы ничью", – сказал Зинченко в эфире Футбол 1.

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