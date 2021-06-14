Стало известно, кто получил больше симпатий от фанатов сборной Украины за первый матч на Евро-2020 против Нидерландов.

Георгий Бущан получил звание "Лев матча", которое вручают по результатам голосования болельщиков сборной Украины, информирует сайт ТК Футбол.

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Голкипер Динамо стал безапелляционным победителем, набрав 83% голосов. Дальше расположились Андрей Ярмоленко (8%), Александр Зинченко и Роман Яремчук (по 2%).

Напомним, вчера в Амстердаме сборная Украины начала свой путь на континентальном первенстве. Команда Андрея Шевченко в ярком матче уступила Нидерландам. Хозяева Йохан Кройф Арены владели преимуществом в два мяча, но "сине-желтые" сумели отыграться. Однако в конце игры Дюмфрис забил победный гол для "Оранье".

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