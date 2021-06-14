"В первом тайме у меня было очень мало пространства, но нужно было просто продолжать играть и ждать своего момента, он не заставил себя ждать. Когда наступил этот момент, я сделал то, что требовалось. Поэтому я счастлив.

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Возможно, мы действовали слишком пассивно, когда соперник забил первый гол. Также дали свободно ударить головой после подачи со штрафного, что и привело ко второму голу. Такие вещи делать нельзя. Но в конце концов мы смогли выиграть, а это – главное.

Это был захватывающий матч, и мы в итоге одержали заслуженную победу. На мой взгляд, мы играли очень хорошо в течение больших отрезков игры. За исключением, разумеется, тех сумасшедших пяти минут, когда мы дважды пропустили", – цитирует Ваута Вегхорста официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом туре группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматичном матче уступила Нидерландам со счетом 2:3. Первый мяч в ворота "желто-синих" забил хавбек Вейналдум на 52-й минуте, через 6 минут Ваут Вегхорст удвоил преимущество своей команды. После чего, на 75-й минуте отставание сократил Андрей Ярмоленко, а Роман Яремчук через 4 минуты сравнял счет. "Оранье" все же вырвали победу, забив на 85-й.

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