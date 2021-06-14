Статистический портал InStat назвал самого полезного игрока поединка между сборными Украины и Нидерландов.

Джорджиньо Вейналдум набрал 412 баллов по индексу InStat, став лучшим игроком матча. Он также является автором первого забитого мяча в ворота украинской команды.

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Кроме него, в первую тройку рейтинга также вошли Стефан де Врей (376) и Дензел Дюмфрис (370).

Среди игроков сборной Украины лучшим определили Андрея Ярмоленко (340). 31-летний вингер на 75-ой минуте забил в ворота "оранжевых". В первую тройку "желто-синих" также попали Роман Яремчук (323) и Руслан Малиновский (321).

Напомним, в первом туре группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматичном матче уступила Нидерландам со счетом 2:3. "Оранье" забили решающий гол на 85-ой минуте.

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