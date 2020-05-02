Нидерландские клубы возмущены решением завершить сезон и подали иск в суд

Камбюр и Де Графсхап, которые лидировали во втором дивизионе чемпионата Нидерландов, не собираются мириться с решением местной федерации о досрочном завершении сезона.

Напомним, Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил, что текущий сезон, который был ранее прекращен из-за пандемии коронавируса, завершить невозможно. В то же время, чемпионский титул не достался никому – Аякс, который возглавлял турнирную таблицу, остался без титула.

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Также было решено, что состав участников Эредивизи на следующий сезон останется неизменным – никто не вылетит и никто не поднимется. Такое решение возмутило Де Графсхап и Камбюр, которые возглавляли турнирную таблицу второго дивизиона. Оба клуба подали иск к Королевскому футбольному союзу Нидерландов с требованием повысить их в классе.

Один из вариантов решения проблемы – увеличить состав Эредивизи до 20-ти команд. Судебное заседание пройдет в пятницу, 8 мая, сообщает NU.

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