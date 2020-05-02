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Нідерландські клуби обурені рішенням завершити сезон та подали позов до суду

2 травня 18:18 516 Читать на русском
Нідерландські клуби обурені рішенням завершити сезон та подали позов до суду
Чемпіонат Нідерландів завершений / ФК Аякс

Камбюр та Де Графсхап, які лідирували у другому дивізіоні чемпіонату Нідерландів, не збираються миритися з рішенням місцевої федерації про дострокове завершення сезону.

Нагадаємо, Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) вирішив, що поточний сезон, який був раніше припинений через пандемію коронавірусу, завершити неможливо. Водночас, чемпіонський титул не дістався нікому – Аякс, який очолював турнірну таблицю, залишився без титулу.

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Також було вирішено, що склад учасників Ередивізі на наступний сезон залишиться незмінним – ніхто не вилетить і ніхто не підніметься. Таке рішення обурило Де Графсхап та Камбюр, які очолювали турнірну таблицю другого дивізіону. Обидва клуби подали позов до Королівського футбольного союзу Нідерландів з вимогою підвищити їх у класі.

Один із варіантів вирішення проблеми – збільшити склад Ередивізі до 20-ти команд. Судове засідання пройде у п'ятницю, 8 травня, повідомляє NU.

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Теги
коронавірус Головне Нідерланди Ередивізі Королівський футбольний союз Нідерландів Де Графсхап Де Графсхап
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