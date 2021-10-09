"Это была самая странная пресс-конференция, которую я когда-либо видел. По-моему, тренер должен оставаться самим собой всегда, а не бросаться в крайности. Ну нельзя так отвечать на вопросы", – написал Левченко в твиттере.

"Так будет всегда": Петраков шокировал перед поединком с Финляндией – пресс-конференция тренера сборной Украины

Отметим, что Александр Петраков удивил своим поведением во время пресс-конференции, отвечая максимально лаконично на вопросы журналистов.

К слову, поединок с финнами состоится уже сегодня, 9 октября, в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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