"Не можна так відповідати на питання": Левченко знищив Петракова за шокуючу прес-конференцію перед Фінляндією
Екс-гравець збірної України Євген Левченко поділився думками щодо прес-конференції Олександра Петракова перед поєдинком з Фінляндією.
"Це була найдивніша прес-конференція, яку я коли-небудь бачив. По-моєму, тренер повинен залишатися самим собою завжди, а не кидатися в крайнощі. Ну не можна так відповідати на питання", – написав Левченко у твіттері.
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Зазначимо, що Олександр Петраков здивував своєю поведінкою під час прес-конференції, відповідаючи максимально лаконічно на питання журналістів.
До слова, поєдинок з фінами відбудеться вже сьогодні, 9 жовтня, у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).
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