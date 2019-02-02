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Неймар предстанет перед судом за махинации – бразилец не смог договориться с испанской Фемидой

20:30 66 Читати українською
Неймар предстанет перед судом за махинации – бразилец не смог договориться с испанской Фемидой
Неймар с отцом / Фото José A. García

Форвард ПСЖ Неймар в ближайшее время может пожалеть не только о своем переходе из Барселоны в парижский клуб.

Национальный суд Испании отклонил ходатайство Неймара по урегулированию дела о махинациях мирным путем, поэтому бразильцу не удастся избежать судебной волокиты, сообщает AS.

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Под прицелом Фемиды будет рассматриваться трансфер Неймара из бразильского Сантоса в Барселону. В суд на участников сделки перехода Неймара подал инвестиционный фонд DIS, который имел часть прав на форварда. По мнению представителей организации, реальная сумма трансфера была выше заявленной, и в итоге фонд недополучил деньги из-за сговора сторон.

В деле также подозревается отец звезды ПСЖ. Ранее сообщалось, что форварду "светит" тюремный срок до 6-ти лет.

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Теги
Франция Барселона Барселона Англия Неймар Неймар Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Трансферы Барселоны
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