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Неймар постане перед судом через махінації – бразилець не зміг домовитись з іспанською Фемідою

20:30 465 Читать на русском
Неймар постане перед судом через махінації – бразилець не зміг домовитись з іспанською Фемідою
Неймар з батьком / Фото José A. García

Форвард ПСЖ Неймар найближчим часом може пошкодувати не лише про свій перехід з Барселони в паризький клуб.

Національний суд Іспанії відхилив клопотання Неймара щодо врегулювання справи про махінації мирним шляхом, тому бразильцю не вдасться уникнути судової тяганини, повідомляє AS.

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Під прицілом Феміди буде розглядатись трансфер Неймара з бразильського Сантоса в Барселону. До суду на учасників угоди переходу Неймара подав інвестиційний фонд DIS, який мав частину прав на форварда. На думку представників організації, реальна сума трансферу була вище заявленої, і в підсумку фонд недоотримав гроші через змову сторін.

У справі також підозрюється батько зірки ПСЖ. Раніше повідомлялось, що форварду "світить" тюремний термін до 6-ти років.

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Теги
Англія Неймар Неймар Барселона Барселона Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Трансфери Барселони
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