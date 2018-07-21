Неймар ответил на критику в его адрес из-за многочисленных падений на футбольном поле

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар ответил на критику в его адрес из-за многочисленных падения во время ЧМ-2018.

"Думаете, мне нравится, что против меня соперники постоянно нарушают правила Нет, это больно.

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После матчей я 4-5 часов держу лед на ногах. Это сложно. Вы не поймете о чем я, если вы никогда с этим не сталкивались.

Мой футбол – это дриблинг и противостояния соперникам. Я не могу остановиться перед игроком другой команды и сказать: "Дорогой, извини, я хочу забить гол".

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Мне нужно пройти его. Я попробую что-то сделать, но он не позволит обыграть себя поэтому будет вынужден сфолить. Во многих случаях я быстрее и легче соперников. Они бьют меня. Для таких ситуаций есть арбитр", – цитирует Неймара Sky Sports.