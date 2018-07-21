Неймар відповів на критику в його бік через численні падіння

Нападник збірної Бразилії та ПСЖ Неймар відповів на критику, викликану численними падіннями гравця під час ЧС-2018.

"Думаєте, мені подобається, що проти мене суперники постійно порушують правила? Ні, це боляче.

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Після матчів я по чотири-п'ять годин тримаю лід на ногах. Це складно. Ви не зрозумієте, про що я, якщо ви ніколи з цим не стикались.

Мій футбол – це дриблінг і протистояння суперникам. Я не можу зупинитись перед гравцем іншої команди і сказати: "Любий, вибач, я хочу забити гол".

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Мені потрібно пройти його. Я спробую щось зробити, проте він не дозволить обіграти себе, тому буде змушений сфолити. У багатьох випадках я швидший і легший за суперників. Вони б'ють мене. Для таких ситуацій є арбітр", – цитує Неймара Sky Sports.