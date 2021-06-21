"На таком турнире не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Теоретически возможно, что Австрия сильнее, но это не факт. В современном футболе все атакуют и все защищаются, мы не должны рассматривать как играет только оборона.

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Нужно рассматривать в целом, как играет и как защищается вся сборная Украины, вместе с Ярмоленко и Яремчуком, у них тоже есть свои роли в обороне. По статистике Украина выглядит не очень, но Шевченко должен решать эту проблему и сделать так, чтобы у наших ворот не было моментов", – поделился Рац в комментарии Великому футболу.

Отметим, что Украина сыграет с Австрией в борьбе за второе место в группе C уже сегодня, 21 июня, начало в 19:00.

Украина – Австрия: анонс матча Евро-2020