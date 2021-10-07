Форвард финнов Йоэль Похьянпало поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против Украины в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

"Не имеет никакого значения, кто запишет на свой счет гол – я или Пукки – когда команда побеждает. Последние четыре результативные удары сборной Финляндии на моем счету, это правда.

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Но в целом большинство наших мячей забил Пукки. Поэтому я уверен, что Теему поможет поразить ворота и в поединке с Украиной. Понятно, что тренерский штаб поставил нам задачу выйти из группы и пробиться на чемпионат мира", – передает слова Похьянпало "Футбол NEWS".

Напомним, поединок со сборной Финляндии состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась ничьей 1:1 (Миколенко на последней минуте привез пенальти в свои ворота и финны сравняли).

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