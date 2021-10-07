Форвард фінів Йоель Пох'янпало поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку своєї команди проти "синьо-жовтих" у рамках відбору до чемпіонату світу 2022 року.

"Не має жодного значення, хто запише на свій рахунок гол – я чи Пуккі – коли команда перемагає. Останні чотири результативні удари збірної Фінляндії на моєму рахунку, це правда.

Фінляндія – Україна: матч відбору ЧС-2022 обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів

Але загалом більшість наших м'ячів забив Пуккі. Тому я впевнений, що Теему допоможе вразити ворота і у поєдинку з Україною. Зрозуміло, що тренерський штаб поставив нам завдання вийти з групи і пробитися на чемпіонат світу", – передає слова Пох'янпало "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок зі збірною Фінляндії відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася нічиєю 1:1 (Миколенко на останній хвилині привіз пенальті у свої ворота і фіни зрівняли).

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар