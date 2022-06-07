"Не тот результат, которого заслуживала сборная Украины": Миколенко по-философски воспринял непопадание на ЧМ-2022
17:54 - Читати українською
Защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко поделился эмоциями от поражения в матче против Уэльса.
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"Не тот результат, которого мы заслуживали, но это жизнь и нужно идти дальше.
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Наша главная победа впереди. Спасибо всем, кто болел и верил в нас до последней минуты", – написал Миколенко на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, сборная Украины минимально уступила Уэльсу (0:1) и не смогла пробиться на чемпионат мира в Катаре.
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