Защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко поделился эмоциями от поражения в матче против Уэльса.

"Не тот результат, которого мы заслуживали, но это жизнь и нужно идти дальше.

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Наша главная победа впереди. Спасибо всем, кто болел и верил в нас до последней минуты", – написал Миколенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины минимально уступила Уэльсу (0:1) и не смогла пробиться на чемпионат мира в Катаре.

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