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"Не путайте Формулу-1 с картингом": Бензема уничтожил форварда, который заменил его в сборной Франции

09:36 118 Читати українською
"Не путайте Формулу-1 с картингом": Бензема уничтожил форварда, который заменил его в сборной Франции
Карим Бензема / фото из соцсетей

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема ответил на сравнение с другим французским форвардом Оливье Жиру из лондонского Челси.

"Давайте закроем эту тему раз и навсегда. Не путайте Формулу-1 с картингом. Это еще мягко сказано. Давай дальше. Если что, Формула-1 – это я.

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Не хочу больше говорить о нем. Пусть забивает такие мячи, которые хочет, выигрывает все, что хочет... У него свой угол, у меня свой", – сказал Бензема во время прямого эфира на своей странице в Инстаграме.

Напомним, с 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в национальную команду Бензема. Причина – причастность игрока к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео. Оливье Жиру, в свою очередь, в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной.

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Оливье Жиру Оливье Жиру Франция Франция Франция Карим Бензема Карим Бензема
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