Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на российские претензии по поводу экипировки "сине-желтых", в которой те сыграют на Евро-2020.

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!" – написал Кулеба в своем Twitter.

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Напомним, накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", что спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписей "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контуров границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

Обмундирование созданно специально к Евро-2020, которое начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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