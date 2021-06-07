"Новая форма главной команды Украины действительно вышла особенной. Об этом свидетельствует и мощный резонанс в СМИ и огромное количество положительных отзывов болельщиков в соцсетях. Также много, кто из вас спрашивал, как возникла идея такого дизайна форму. Расскажу. Это произошло во время исторического матча Украина – Португалия, где наша сборная завоевала победу над действующим чемпионом Европы, которая обеспечила нам прямую путевку на Евро-2020.

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Все, кто был в тот вечер на переполненном до отказа НСК Олимпийский, где собрались любители футбола со всех уголков страны, прекрасно помнят фантастическую атмосферу и невероятную энергетику, которой десятки тысяч болельщиков заряжали на игру сборную Андрея Шевченко. Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины. На поединках Евро-2020 в частности.

Верил, что очертания родного отечества на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся. Как в свое время не ошибся и с идеей разместить лозунг "Слава Украине!" на нынешнем варианте формы, которая была представлена ​​в 2018 году. Очень приятно, что в целом новый дизайн формы получил большую поддержку в Украине и по всему миру. Очертания карты нашего государства и сборная объединили миллионы украинцев во всех уголках планеты. В этом и была главная идея.

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В то же время, прозвучали обращения в УЕФА, чтобы оспорить нашу форму. Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы всех международных правил экипировки, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА, за что им очень благодарен. Хотя это была довольно длительная и сложная работа.

Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс – от полутонов контуров к перемещению национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий Европейского футбольного союза.

Команда Андрея Шевченко выступит на Евро-2020 с оберегом-картой Украины, на которой конечно же является Крым, Донецк, Луганск и все-все-все наши города и села. А впервые в этой форме футболисты выйдут на поле уже сегодня, в контрольном матче против Кипра", – отметил Павелко в своем Facebook.

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