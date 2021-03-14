"Не хотів би знижувати планку, яку поставив перед собою": Кухаревич – про виклик у молодіжну збірну України
Форвард Руха Микола Кухаревич прокоментував виклик до табору "синьо-жовтих" на Antalya Cup-2021.
"Звичайно, у мене позитивні емоції. Завжди дуже приємно їхати у розташування молодіжної збірної. Там особлива атмосфера, тому з нетерпінням чекаю початку збору.
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З максимальними амбіціями їжджу в табір команди. Не хотів би знижувати планку, яку поставив перед собою. З кожним матчем намагаюся прогресувати. У мене максимальні цілі. Цього разу їду у збірну разом з одноклубником Олексієм Сичем. Ми з ним добре спілкуємося, я радий, що його також викликав Руслан Ротань. Разом нам буде веселіше і легше працювати.
Завжди приємно їхати у Туреччину. Там класна сонячна погода і хороші трав'яні поля. У 2019 році молодіжна збірна України перемогла в Antalya Cup, тому, думаю, цього разу буде стояти завдання виступити не менш вдало. Переконаний, що команда зробить все для того, щоб перемогти у цьому турнірі", – сказав Кухаревич у коментарі офіційному сайту Руха.
Нагадаємо, Микола провів за українську молодіжку два матчі, в яких забив три голи (відзначився дублем у поєдинку з Мальтою і вразив ворота Північної Ірландії).
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