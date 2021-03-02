Форвард Руха Николай Кухаревич объяснил, почему так и не перешел в Лигу Жупиле и очертил свои ближайшие цели.

"Почему зимой не состоялся мой переезд в Андерлехт? С бельгийцами не удалось договориться. Но летом, возможно, переговоры возобновятся.

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Впрочем, я об этом сейчас не думаю. Для меня, главное, качественно выступать за Рух и добиваться со своей командой как можно лучших результатов. А также быть востребованным в молодежной сборной Украины", – сказал Кухаревич в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Кухаревич прошел медицинский осмотр в бельгийской команде, но договор о его переходе между клубами так и не был подписан.

К слову, в матче 16-го тура именно гол Николая в добавленное время позволил его команде вырвать победу у Колоса и подняться на 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.

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