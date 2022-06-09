"Эмоции только положительные. Сегодня только первый матч в Лиге наций. Эта победа была важной, потому что первый матч Ирландия проиграла на выезде Армении. Нам нужно было набрать три очка. Думаю, ребята полностью отдались на поле. Несмотря на то, что сегодня играли по новой схемой, я считаю, что мы старались все воплотить на футбольном поле.

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Признаюсь, сегодня я впервые в жизни играл на этой позиции (правого латераля – прим.). В Славии я играю центрального защитника, там схема 4-3-3. Сегодня был мой дебют за сборную Украины и на этой позиции. Мы готовились в течение недели. Тренер говорил, что если устану по ходу матча, то можно поменяться позициями с Денисом Поповым на несколько минут. Но чувствовал себя довольно комфортно на этой позиции.

Честно, не думал, что будет офсайд во время моего гола. Праздновал достаточно сдержанно, потому что мы знаем, какая сейчас ситуация в Украине. Эта война... Хочу поблагодарить ВСУ за то, что они делают. Очень большой поклон им и благодарность. Не радовался тому, что был сконцентрирован на игре. Да и не было особого желания радоваться. Из-за событий в Украине сейчас очень сложно, потому и не праздновал", – сказал Качараба в эфире ТК Футбол.

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