Парижане доминировали на протяжении всего матча, но мадридцы организованно и успешно отбивались. Лишь в компенсированное время Мбаппе сумел забить победный гол.

Почеттино объяснил, почему Месси до сих пор не адаптировался в ПСЖ

Отличный шанс открыть счет был упущен на 60-й минуте. Карвахаль в своей штрафной нарушил правила против Килиана Мбаппе. Пенальти. Француз уступил право пробить с 11-метровой отметки Лионелю Месси. Однако аргентинец не смог переиграть голкипера. Тибо Куртуа парировал.

Это незаурядное событие. До отчетного матча аргентинец ни разу не промахивался с пенальти в матчах против Реала. Выступая за Барселону, Месси реализовал все шесть таких ударов, сообщает Opta.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом – Месси не забил пенальти, магия Неймара и Мбаппе добила Мадрид