"Нас ожидает необычная игра. Украинские футболисты, тренеры, весь персонал их команды являются послами своего государства, в котором хаос и тысячи погибших.

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Куда бы они ни приехали выступать, они оказываются в эпицентре внимания местных СМИ. Это понятно.

Мы знаем, что Украина меняла свою модель игры, в первую очередь в полузащите, прямо по ходу отборочной кампании ЧМ-2022. У "сине-желтых" большая глубина состава. Все видели последние два матча украинцев. Особенно во встрече против Шотландии наш соперник показал настоящий класс", – цитирует Кенни официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок с ирландцами состоится в среду, 8 июня, в Дублине. Начало матча в 21:45.

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