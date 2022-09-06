Итальянец явился с перевязанной правой рукой и был вынужден объяснять свой вид.

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"В воскресенье у меня был неприятный инцидент на тренировке. К сожалению, я повредил ключицу, почувствовал сильную боль. Я прошел несколько обследований в клинике, мне сделали рентген, который подтвердил перелом. Врачи сделали операцию, поэтому сейчас все хорошо, я тренирую команду. Впрочем, вы еще минимум месяц будете смотреть на меня с этой повязкой", – приводит слова Спаллетти Daily Mail.

Напомним, уже завтра Наполи примет Ливерпуль в рамках первого тура Лиги чемпионов.

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