Італієць з'явився з перев'язаною правою рукою і був змушений пояснювати свій вигляд.

Роналду ніколи не був справжньою ціллю для Наполі – представник клубу жорстко розбив мрії фанатів

"У неділю я мав неприємний інцидент на тренуванні. На жаль, я пошкодив ключицю, відчув сильний біль. Я пройшов кілька обстежень у клініці, мені зробили рентген, який підтвердив перелом. Лікарі зробили операцію, тому зараз все гаразд, я треную команду. Втім, ви ще щонайменше місяць будете дивитись на мене з цією пов'язкою", – наводить слова Спаллетті Daily Mail.

Нагадаємо, вже завтра Наполі прийме Ліверпуль в рамках першого туру Ліги чемпіонів.

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