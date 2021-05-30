"Что касается усиления Металлиста, то пока без имен. Я человек суеверный, пусть сначала будут подписаны контракты. Сначала всех подпишем, а потом уже представим. Мы железно будем усиливаться, так как Первая лига пролетит быстро, а там надо уже готовиться и в Премьер-лигу, и к еврокубковым матчам. Я держу в голове одну цель – играть в Европе.

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Пользуясь случаем, я хотел бы отметить Евгения Красникова, потому что вопрос успеха Металлиста, в дальнейшем, надо адресовать ему. Надеюсь, что сейчас он приложит еще массу усилий, что, конечно, избавит меня сна, потому что матчи в Бразилии и Аргентине идут у нас поздно ночью, но ничего страшного. Я готов его поддерживать финансово, а найти нам Роналду за три копейки – уже задача Евгения", – отметил Ярославский в интервью Профутбол Digital.

Напомним, Металл заранее гарантировал себе выход в Первую лигу. В сезоне 2021/22 клуб вернет себе название Металлист.

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