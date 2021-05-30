"Все, что хотел сказать, я забыл! Харьков – это Металлист, а Металлист – это Харьков. Девять долгих лет я ждал этого момента, я думаю, все мы ждали, что выйдем на это поле и будем побеждать, как мы побеждали всегда.

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У Металлиста есть одна задача – это еврокубки! Мы достойно прошли Вторую лигу. Я думаю, также мы пробежим и Первую. И тогда Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там.

Я обещал вам секреты. Секреты – вот они. Это мы, наши любимые болельщики. Перед нами стоит амбициозная задача. Мы должны восстановить инфраструктуру – стадион-паук, базу и академию. В июне-июле нас ожидают интересные трансферы", – сказал Ярославский в эфире YouTube-канала ФК Металл.

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