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"На поле нет друзей", – Малиновский рассказал о неприятном столкновении со Степаненко в матче Лиги чемпионов

11:55 66 Читати українською
"На поле нет друзей", – Малиновский рассказал о неприятном столкновении со Степаненко в матче Лиги чемпионов
Руслан Малиновский / Getty images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился впечатлениями после поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

28’ Дуван Сапата
 
Жуниор Мораес 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуниор Мораес
90+5’ Манор Соломон

"Шахтер – хорошая команда. Это лучшая команда Украины. Видимо, сейчас даже и конкурентов нет. Немного не хватило, думаю, нам. На замену всегда тяжело выходить. Вроде и готовишься... Пытался разбежаться. Были моменты у партнеров, у меня. Немного не хватило.

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Надеемся, в следующих матчах залетит. Борьба со Степаненко? Немного попал в живот, сбил дыхание, неприятный немного момент. Как говорится, на поле нет друзей. Каждый работает на свою команду.

Почему я не пришел на пресс-конференцию? Думаю, это не так важно. Шахтер не переиграл нас сегодня. Поэтому в Харькове все возможно. Так, как мы сыграли сегодня, думаю, что в следующий раз сыграем еще сильнее. Мы за 6 дней сыграли три матча, очень тяжелых. Я думаю, что наберем еще лучшие кондиции.

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Ман Сити? Нужно все проанализировать и в следующих матчах не делать этих ошибок. Возможно, где-то не хватило того опыта. Потому что получили гол на последних секундах. Думаю, ничья была более закономерным результатом", – сказал Малиновский.

Источник: Футбол 24
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