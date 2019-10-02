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"На полі немає друзів", – Маліновський розповів про неприємне зіткнення зі Степаненком у матчі Ліги чемпіонів

11:55 414 Читать на русском
"На полі немає друзів", – Маліновський розповів про неприємне зіткнення зі Степаненком у матчі Ліги чемпіонів
Руслан Маліновський / Getty images

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський поділився враженнями після поразки в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс
90+5’ Манор Соломон

"Шахтар – хороша команда. Це найкраща команда України. Мабуть, зараз навіть і конкурентів немає. Трохи не вистачило, думаю, нам. На заміну завжди важко виходити. Ніби і готуєшся... Намагався розбігтися. Були моменти у партнерів, у мене. Трохи не вистачило.

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Сподіваємося, в наступних матчах залетить. Боротьба зі Степаненком? Трохи влучив у живіт, збив дихання, неприємний трохи момент. Як-то кажуть, на полі немає друзів. Кожен працює на свою команду.

Чому я не прийшов на прес-конференцію? Думаю, це не так важливо. Шахтар не переграв нас сьогодні. Тому в Харкові все можливе. Так, як ми зіграли сьогодні, думаю, що наступного разу зіграємо ще сильніше. Ми за 6 днів зіграли три матчі, дуже важких. Я думаю, що наберемо ще більш кращі кондиції.

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Ман Сіті? Потрібно все проаналізувати та в наступних матчах не робити цих помилок. Можливо, десь не вистачило того досвіду. Бо отримали гол на останніх секундах. Думаю, нічия була більш закономірним результатом", – сказав Маліновський.

Джерело: Футбол 24
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Теги
Ліга чемпіонів Аталанта Аталанта Аталанта - Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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